القليوبية تتسلم 72 طن سكر من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم تسلم محافظة القليوبية، عدد 72 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمه الوطنيه الشركه العامه الوطنيه للتبريدات والتوريدات وذلك لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وكفر شكر والخانكة وشبين القناطر واحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.



وأوضح محافظ القليوبية، أن هذه الكميه تعد الدفعة الثالثة التى استملتها المحافظة حيث تم استلام 143 طن سكر على مدار اسبوعين وتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا بمدن بنها وطوخ و كفر شكر مؤكدا أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخري لقرى المحافظة.



جاء ذلك بحضور عيد عبد الله وكيل وزارة التموين وعدد من القيادات التنفيذية والامنية بالمحافظة.



وبعث محافظ القليوبية، رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان.



ومن جانبه ثمن محافظ القليوبية، الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، مقدماً الشكر للواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والاستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.