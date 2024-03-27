استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بالبحيرة

أسعار الأسماك والخضروات والفاكهة، بأسواق مدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مارس 2024، والتي شهدت استقرار في الأسعار .

في أسواق الأسماك تراوحت أسعار الجمبري أحجام كبيرة مابين 320 إلى 350 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري أحجام متوسطة مابين 280 إلى 300 جنيها، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام متوسط مابين 220 إلى 250 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 200 إلى 220جنيها للكيلو الواحد، و تتراوحت أسعار البوري مابين 100 إلى 130 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي كبير الحجم مابين 90 إلى 95 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي المتوسط مابين 75 إلى 85 جنيها للكيلو ، بينما تراوحت أسعار البلطي صغير الحجم مابين 60إلي 70جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار السردين مابين 65 إلى 75جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 70إلي 80جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 210 إلى 230جنيها للكيلو.

وفي أسواق الخضروات، انخفضت أسعار البسلة والتي تراوحت مابين 20 إلى 24 جنيها للكيلو، بينما استقرت أسعار البصل الأحمر والتي ترواحت مابين 18 إلى 20 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البصل الأبيض مابين 12 إلي 14 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الطماطم مابين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار مابين 12 إلى 15جنيها للكيلو، والفلفل البلدي مابين 15 إلى 18جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان مابين27 إلى 30 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الليمون مابين 18 إلى 20 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض مابين 10 إلى 12 جنيهات للكيلو ، بينما تراوحت أسعار الباذنجان الأسود مابين 7 إلى 10 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار البطاطس مابين 8 إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الملوخية مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الثوم البلدي مابين 20إلي 25جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجزر الأصفر مابين 4 إلي 6 جنيهات ، وتراوحت أسعار ورق العنب مابين 60إلي 80جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار بشائر البامية مابين 90إلي 100جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة بمدن وقري البحيرة، تراوحت أسعار البرتقال مابين 10 إلي12جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اليوسفي من 12إلي 15جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 55إلي 60جنيها، وتراوحت أسعار الموز مابين 12 إلي 15جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراولة مابين 10 إلي 14جنيها للكيلو .