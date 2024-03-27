تسريب الغاز.. كلمة السر في انفجارات محطات الصرف الصحي بالقليوبية

كشفت مصادر أمنية بالقليوبية، عن حدوث تسريب غاز بخطوط الصرف الصحي بمحطات الصرف الصحي بـ "القلج والخصوص والمرج الجديدة"، والذي تسبب في حدوث انفجار، صباح اليوم فيها، وأسفر ذلك عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق، فيما تقوم حاليا قوات الأمن بعمل التحريات الكاملة حول الواقعة

حدوث 3 انفجارات في محطات الصرف الصحي بالقليوبية



جاء ذلك ضمن انفجارات وقعت في القليوبية، صباح يوم الأربعاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص داخل أنفجار محطة الصرف الصحي بالمرج الجديدة

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وشهدت محافظة القليوبية اليوم انفجار داخل 3 محطات وهى القلج والمرج الجديدة والخصوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإسعاف لمكان الحادث وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد وجود انفجار داحل ثلاث محطات للصرف الصحى وهى الخصوص والقلج والمرج الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجري الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإسعاف بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انفجار في ماسورة غاز داخل محطة الصرف الصحي بالخصوص

استيقظ أهالي الخصوص صباح اليوم الأربعاء ، على ثلاثة انفجارات هائلة هزت المنطقة كلها، وظنوا أنها زلزال في البداية إلا أنهم فوجئوا بأن مصدر الانفجار هو شركة القاهرة لتكرير البترول.

وتبين من التحريات؛ أن الانفجار سببه أنفجار ماسورة غاز داخل الصرف الصحي بالخصوص بمحافظة القليوبية ولا يوجد

وقال أحد شهود العيان، ويدعى بلال بدوي إنه سمع صوت الانفجار وسرعان ما خرج في الشرفة ليتفقد ما حدث، ورأى نارا تخرج من المحطة، ثم تناثرت الأشياء من داخلها إلى خارجها.