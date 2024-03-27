عمدة موسكو: عدد المصابين بالمستشفيات في هجوم كروكوس الإرهابي بلغ 60 شخصًا

هجوم كروكوس الإرهابي.. أعلن عمدة العاصمة الروسية "موسكو"، سيرجي سوبيانين عدد المصابين في مستشفيات العاصمة جراء هجوم قاعة الموسيقى الذي وقع الجمعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد قال سوبيانين إن إجمالي 60 شخصًا أصيبوا في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 مارس على حفل موسيقي في قاعة كروكوس سيتي هول الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو ما زالوا في مستشفيات موسكو.

"وتابع عمدة موسكو: "تم إدخال 94 شخصًا إلى مستشفيات موسكو، وخرج أربعة وثلاثون شخصًا بالفعل، ويستمر اليوم 60 شخصًا في تلقي العلاج. وقد انخفض عدد المرضى في حالة حرجة بمقدار ثلاثة أضعاف، ولم يتم إدخال أي من المرضى إلى المستشفيات في حالة خطيرة".

وأضاف أن ما يقرب من 400 من رجال الإطفاء والإنقاذ وأكثر من 140 وحدة من معدات مكافحة الحرائق و44 طاقم إسعاف وثلاث مروحيات طبية شاركوا في إخماد حريق قاعة مدينة كروكوس.

وقال سوبيانين: "يبذل الأطباء كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح وضمان تعافي جميع المصابين في أسرع وقت ممكن، حيث شارك أكثر من 100 طبيب إسعاف وأكثر من 700 طبيب وممرضة يعملون في نوبتين لإنقاذ المصابين".

هجوم إرهابي على قاعة مدينة كروكوس

يذكر أن مساء يوم 22 مارس، استهدف هجوم إرهابي قاعة الموسيقى في قاعة مدينة كروكوس في كراسنوجورسك، منطقة موسكو، بالقرب من حدود مدينة موسكو، وبلغ عدد القتلى الحالي 139 شخصا، وأصيب 182 شخصا، وتم إلقاء القبض على 11 شخصًا يشتبه في تورطهم في الهجوم الإرهابي، من بينهم أربعة مسلحين تم احتجازهم في منطقة بريانسك، جنوب غرب موسكو، أثناء محاولتهم البحث عن ملجأ عبر الحدود الأوكرانية القريبة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتها في خطاب متلفز، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجانب الأوكراني أعد "نافذة" على الحدود خاصة لعبور الإرهابيين دون أن يتم اكتشافهم، ووعد بتحديد ومعاقبة كل من يقف وراء الهجوم على قاعة مدينة كروكوس.