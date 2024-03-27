واشنطن وطوكيو تبحثان التحديات الإقليمية والعالمية الملحة

بحثت الولايات المتحدة واليابان التحديات الإقليمية والعالمية الملحة، مع التأكيد على أهمية التعاون المستمر مع الشركاء ذوي التفكير المماثل.

جاء ذلك، حسبما نشره البيت الأبيض، في بيان، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع نظيره الياباني أكيبا تاكيو في البيت الأبيض؛ لمناقشة الزيارة الرسمية المقبلة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الولايات المتحدة، خلال أبريل المقبل.

وناقش الجانبان الخطوات التالية لوضع اللمسات الأخيرة على النتائج الرئيسية لزيارة كيشيدا؛ لضمان نجاحها التاريخي.

وأكدا مجددا أهمية استمرار التعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل للتحالف الأمريكي- الياباني، الذي يمثل حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 67 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن الجيش الروسي شن 5 هجمات صاروخية و74 غارة جوية، فضلا عن 152 وابلا من الصواريخ، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، فيما تواصل القوات الأوكرانية إلحاق خسائر بالقوى البشرية والمعدات الروسية".

وأضاف البيان أن القوات الجوية الأوكرانية أصابت موقعين لقيادة القوات الروسية و8 مجموعات من القوى العاملة والأسلحة والمعدات العسكرية، كما دمرت الوحدات الصاروخية نظام دفاع جوي للروس ونظام مدفعية ومستودع ذخيرة.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لزابوروجيا إيفان فيدوروف، إلى أن الجيش الروسي شن 386 هجوما على 7 مناطق في الإقليم خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال فيدوروف "نفذ الجيش الروسي غارة جوية على مالينيفكا، وهاجمت 46 طائرة بدون طيار مناطق هوليبول وليفادني وروبوتاين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفواندرييفكا، وتم تسجيل 5 هجمات عبر أنظمة إطلاق متعددة في مالا توكماشكا وروبوتاين".. مضيفا أن تقارير أفادت بتدمير المباني السكنية والبنية التحتية دون وقوع إصابات بشرية.

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 439 ألفا و190 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 439 ألفا و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعد مقتل 1030 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسب ما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و904 دبابات و13 ألفا و216 من المركبات المدرعة و10 آلاف و931 من النظم المدفعية.

وأضافت الهيئة أن "روسيا خسرت أيضا 1019 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و728 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1794 من المعدات الخاصة و8 آلاف و578 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و539 من المركبات وخزانات الوقود".

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