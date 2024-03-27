3 انفجارات في محطات الصرف الصحي تهز سماء القليوبية |التفاصيل

شهدت محافظة القليوبية اليوم انفجارا داخل 3 محطات وهى القلج والمرج الجديدة والخصوص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإسعاف لمكان الحادث وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

3انفجارات في محطات الصرف الصحي تهز سماء القليوبية |التفاصيل



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد وجود انفجار داحل ثلاث محطات للصرف الصحى وهى الخصوص والقلج والمرج الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجري الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإسعاف بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

انفجار في ماسورة غاز داخل محطة الصرف الصحي بالخصوص

استيقظ أهالي الخصوص صباح اليوم الأربعاء، على ثلاثة انفجارات هائلة هزت المنطقة كلها، وظنوا أنها زلزال في البداية إلا أنهم فوجئوا بأن مصدر الانفجار هو شركة القاهرة لتكرير البترول.

وتبين من التحريات؛ أن الانفجار سببه أنفجار ماسورة غاز داخل الصرف الصحي بالخصوص بمحافظة القليوبية ولا يوجد

وقال أحد شهود العيان، ويدعى بلال بدوي إنه سمع صوت الانفجار وسرعان ما خرج في الشرفة ليتفقد ما حدث، ورأى نارا تخرج من المحطة، ثم تناثرت الأشياء من داخلها إلى خارجها.