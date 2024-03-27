لليوم الثالث مظاهرات حاشدة بالأردن احتجاجًا على حرب إسرائيل بغزة

لليوم الثالث على التوالي، يتظاهر الآلاف في العاصمة الأردنية "عمان" محاولين السير في اتجاه السفارة الإسرائيلية هناك، احتجاجًا على ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية من اعمال وحشية بالمدن الفلسطينية بجانب ارتكاب حرب إبادة جماعية وتجويع في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد قال شهود وسكان يوم الأربعاء إن شرطة مكافحة الشغب الأردنية قامت بضرب عشرات المتظاهرين واعتقال بعضهم، حيث كانوا يحاولون السير باتجاه السفارة الإسرائيلية شديدة الحراسة في العاصمة عمان.

وكان قد تجمع أكثر من ألفي متظاهر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في اليوم الثالث من المظاهرات التي تخللها اشتباكات، بعد أن صدت الشرطة بالهراوات "عصا صلبة" مئات الحشود الغاضبة التي كانت تسعى لاقتحام مجمع السفارة في حي الربيع الراقي في عمان.

يذكر أن المتظاهرون في الأردن يتجمهون من وقت لأخر بالقرب من السفارة الإسرائيلية، لتكون هي نقطة الاحتجاجات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32414 شهيدا و74787 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.