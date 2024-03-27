الأربعاء 27 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد البرومو الرسمي لفيلم "عالماشي" وسط مغامرات مليئة بالكوميديا

فيلم عالماشي
فيلم عالماشي

أطلقت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم علي ربيع "عالماشي"، المقرر طرحه في عيد الفطر المبارك 2024، حيث ينافس في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، مليئة بالمغامرات والمرح.

تدور شخصية علي ربيع حول شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته، لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

أبطال فيلم عالماشي

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي ، آية سماحة ، صلاح عبد الله ، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج ُTMP للمنتج يوسف الطاهر، ومن المقرر عرض فيلم عالماشي في عيد الفطر 2024.

جدير بالذكر أن علي ربيع غاب هذا العام 2024 عن المنافسة في الدراما التليفزيونية ولم يشارك ببطولة أي عمل في الموسم الرمضاني.

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