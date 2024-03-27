أرقام جديدة تنتظر محمد صلاح في مواجهة ليفربول وبرايتون

تعد عودة النجم المصري محمد صلاح من الإصابة احد اهم مكاسب فريق ليفربول الأنجليزي قبل اسابيع الحسم لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز و الدوري الأوربي وهما البطولتين اللتين يامل في حصدهما هذا الموسم مع الميرسيسايد .

محمد صلاح والذي غاب عن فريق ليفربول في ١٢ مباراة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بسبب انضمامه لمنتخب مصر قبل كأس الأمم الافريقية الأخيرة في كوت ديفوار ثم معاناته من اصابة عضلية لم يشارك مع ليفربول سوى ستة مباريات فقط خلال تلك الفترة عاد مجددا للتالق مع ليفربول ونجح في تسجيل أربعة اهداف في اخر ثلاثة مباريات شارك فيها مع ليفربول ليواصل صلاح اعتلاء صدارة هدافي ليفربول برصيد ١٥ هدف في الدوري الانجليزي وهو ثالث هدافي الدوري هذا الموسم حتى الان خلف هالاند صاحب ١٨ هدف و أولى ويتكينز ١٦ هدف ووصل مجموع أهدافه إلى ٢١ هدف في كل المسابقات ليكون في طريقه نحو تحقيق ٣٠ هدف او اكثر للموسم الرابع على التوالي والخامس منذ انضمامه لفريق ليفربول .

ايضا وعلى الرغم من غيابه الطويل ينافس محمد صلاح على لقب الاعب الاكثر صناعة للأهداف في الدوري الانجليزي حيث يحتل المركز الثاني برصيد تسع تمريرات حاسمة خلف باسكال جروس وكيرون تريبيه برصيد عشرة تمريرات حاسمة وهو ما يضع محمد صلاح في المنافسة بقوة على الحذاء الذهبي لهداف الدوري الأنجليزي للمرة الخامسة و أفضل صانع أهداف في البريمييرليج للمرة الثانية .

في مواجهة برايتون يملك محمد صلاح سجلا حافلات حيث سجل محمد صلاح ثمانية أهداف وصنع سبعة أهداف أخرى في ١٤ مباراة .