قبل مواجهة الأحد الحاسمة أمام برايتون.. ليفربول يستعيد نجومه

يترقب عشاق الدوري الأنجليزي الممتاز يوم الاحد المقبل بشغف كبير حيث سيكون احد الايام الفارقة في تحديد المنافسة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم حيث سيواجه ليفربول صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر الارسنال فريق برايتون على ملعب انفيلد وبعدها بساعتين فقط ستكون القمة النارية على ملعب الأتحاد بمدينة مانشيستر بين مانشيستر سيتي و الارسنال.

ليفربول يدخل المباراة امام برايتون وهدفه الخروج في نهاية الجولة متصدرا للدوري حال فوزه وتعادل او خسارة الارسنال امام السيتي ويبدو ان ليفربول يعيش اسبوعا سعيدا بالفعل بعدما استعاد عددا من نجومه المصابين إلى جانب استعادة نجوم اخرين لمستواهم الكبير .

النجم الاورجوياني داروين نونيز والذي اصيب بشد عضلي في مواجهة ليفربول امام مانشيستر يونايتد في كأس الأتحاد الأنجليزي وتم استبعاده من قائمة منتخب أوروجواي خلال فترة الأجندة الدولية للفيفا في الأيام الماضية تعافى تماما من إصابته وبات جاهزا للمشاركة امام برايتون وهو نفس موقف النجم الفرنسي ابراهيما كوناتيه الذي انضم للمعسكر الفرنسي قبل مواجهات مارس الودية لكنه طلب عدم المشاركة وخضع للتأهيل والانباء الواردة من معسكر منتخب فرنسا تؤكد قدرته على المشاركة امام برايتون .

النجم الكولومبي لويس دياز والذي كان يعاني هو الاخر من اصابة عضلية شارك في مواجهة كولومبيا امام أسبانيا والتي انتهت بفوز بارونات كولومبيا بهدف مقابل لاشىء واستمر لويس دياز في الملعب ٩٠ دقيقة .

الأنباء الواردة من الميرسيسايد تؤكد ايضا عودة كيرتس جونز ليكون ضمن قائمة ليفربول في المباراة بعد غياب أربعة أسابيع وهو ما يضيف قوة إلى قائمة ليفربول إلى جانب إمكانية استعادة ترنت الكسندر ارنولد و ديجو جوتا خلال أسبوع واحد مما يزيد من سعادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.