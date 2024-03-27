إعادة الحركة المرورية بطريق سفاجا بعد رفع آثار حادث تصادم أتوبيس وسيارة

أعادت إدارة مرور البحر الأحمر فتح طريق سفاجا الغردقة بعد رفع آثار حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب وسيارة ملاكى.

وكان طريق سفاجا الغردقة جنوب محافظة البحر الأحمر قد شهد حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب قادم من مرسى علم وسيارة ملاكى أمام قرية أم الحويطات شمال مدينة سفاجا، وإصابة 23 شخصا.

حيث ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى أمام قرية أم الحويطات شمال مدينة سفاجا وعلى الفور تم الدفع بـ17 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفى سفاجا المركزي لاستقبال المصابين.

وأكدت مصادر طبية أن حالة المصابين مستقرة وإصابتهم عبارة عن كدمات وسحجات، ولا توجد حالات خطرة حتى الآن، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وقوع الحادث.