يحمي الكلى ويطرد السموم.. فوائد لا تعرفها عن الفجل

الفجل من أشهر أنواع الخضار المستخدمة في إعداد أصناف مختلفة من الطعام، يستخدمه البعض نيئاً على السلطات سواء الثمار أو الأوراق ويستخدمه البعض مطهياً أو في صنع الحساء، كما يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية لا حصر لها، فهو ليس غنيًا بالفيتامينات فقط، لكنه أيضًا مضيف لمضادات الأكسدة التى تساعد فى حماية جسم الإنسان بطرق مختلفة.





فوائد تناول الفجل

فوائد الفجل للقولون

يحتوي نصف كوب الفجل على 1 جرام من الألياف، تساعد الألياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي وقد تلعب دوراً في تخفيف تهيجات القولون كما تساعد في علاج الإمساك.

مضادات الأكسدة في الفجل قد تساعد على الوقاية من سرطان القولون حيث تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف بفعل الأكسدة.

فوائد الفجل للكلى

يحتوي الفجل على مواد طبيعية مدرة للبول ومطهرة؛ لذلك يعتقد أن من فوائد الفجل الأبيض والأحمر المساعدة في تخفيف أعراض أمراض الكلى والجهاز البولي، إذ يساعد تناول عصيره في تقليل الالتهاب، وتخفيف الإحساس بالحرقان أثناء التبول.

ومن الجدير بالذكر أنه يزيد من إفراز أكسالات الكالسيوم عن طريق البول، وبالتالي يمكن أن يقلل من تراكم المعادن، والمساعدة في علاج حصوات الكلى، ولكن لابد من استشارة الطبيب أولاً.



تنظيف الجسم من السموم

يصنف الفجل الأبيض على أنه من الأطعمة المدرة للبول، وهذا يساعد في تحفيز عملية التبول.

الأمر هذا يساعد في الحفاظ على صحة الكلى وتنظيفها من خلال زيادة كفاءتها وعملها من أجل التخلص من السموم المتراكمة في الجسم عن طريق البول.



تحسين عملية الهضم

يحتوي الفجل الأبيض على بعض الأنزيمات المشابهة لتلك الضرورية لعملية الهضم مثل الأميليز والإستيريز، وهذا يساعد في تحسينها وتعزيزها.

تناول الفجل الأبيض له دور في تعزيز عملية هضم الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والدهون، ويحمي من الإصابة بالإمساك، ويزيد من عملية امتصاص الفيتامينات والمعادن الضرورية.