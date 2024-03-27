أسعار الذهب بمحلات الصاغة صباح اليوم الأربعاء

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء، وذلك في ضوء الاحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر المعدن الاصفر.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3520 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3080 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2640 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24640 جنيهًا.

ووصلت سعر الأوقية عالميًا نحو2171 دولارًا.