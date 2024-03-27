السعودية: مصادرة إسرائيل لـ8000 دونم بالأغوار امتداد لعمليات الاستيطان القسرية

أدانت المملكة العربية السعودية ما قامت به سلطة الاحتلال من مصادرة عدد من الأراضي الفلسطينية بالأغوار مؤخرًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراضي تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاكٍ صارخ للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة، وامتدادٍ للممارسات الفجّة لعمليات الاستيطان القسرية للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها : "تؤكد المملكة على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، يضعف مصداقية النظام الدولي ويقوّض فرص السلام العادل والمستدام على أساس حل الدولتين، وتجدّد المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكلٍ فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة".