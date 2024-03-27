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الأربعاء 27 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الداخلية الأمريكي: لا يوجد دليل على أن انهيار جسر بالتيمور متعمد

جسر
جسر

قال أليخاندرو مايوركاس، وزير الأمن الداخلي الأمريكي، إن الإدارة الأمريكية لا ترى أي دليل على أن انهيار الجسر في بالتيمور بولاية ميريلاند كان بسبب عمل خبيث متعمد، بحسب القاهرة الإخبارية.

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وقال "مايوركاس"، في صفحته على "إكس": "إننا نراقب عن كثب الوضع المأساوي الذي يتكشف نتيجة اصطدام سفينة حاويات بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، ولا توجد مؤشرات على أن هذا كان عملًا متعمدًا، ونحن نقوم بتقييم التأثيرات على ميناء بالتيمور"، حسب "رويترز".

وتعليقًا على انهيار الجسر، قال ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه ليس لديهم معلومات محددة وموثوقة تشير إلى أي علاقات بالإرهاب في الوقت الحالي.

وانهار الجسر في بالتيمور صباح أمس 25 مارس، عندما اصطدمت به سفينة الشحن دالي التي كانت تحمل علم سنغافورة. وبحسب السلطات المحلية، انتهى الأمر بسبعة أشخاص على الأقل في الماء أثناء الحادث؛ تم إنقاذ شخصين.

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