مواعيد حجز تذاكر القطارات للسفر أول أيام عيد الفطر المبارك

بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، تواصل هيئة السكة الحديد فتح باب حجز تذاكر السفر خلال فترة عيد الفطر، ويبدأ الحجز اليوم الأربعاء بداية من الساعة 8 صباحًا للمسافرين خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويجري السفر بناء على حجز الذاكر المسبقة عبر وسائل الحجز المتاحة بالسكة الحديد، ويمكن حجز تذكرة السفر أول أيام العيد، بداية من اليوم حسب جدول الحجز المسبق بالهيئة.

وحددت هيئة السكة الحديد: الحجز 27 مارس للسفر 10 إبريل

وكانت هيئة السكة الحديد حددت الحجز والسفر كالتالى:

الحجز 21 مارس للسفر 4 إبريل

الحجز 22 مارس للسفر 5 إبريل

الحجز 23 مارس للسفر 6 إبريل

الحجز 24 مارس للسفر 7 إبريل

الحجز 25 مارس للسفر 8 إبريل

الحجز 26 مارس للسفر 9 إبريل

ويمكن الحجز قبل السفر بـ14 يوما على خطوط السكة الحديد.