عمر شلباية يثمن على جهود "الرقابة المالية" في تنمية نشاط التأمين في مصر

تسعى الشركات في قطاع التأمين في مصر إلى تطوير مزايا تنافسية مستدامة والاستجابة بشكل أفضل للتحديات الخارجية، وفقًا لعمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر.

وأوضح شلباية أن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية قد ساهمت بشكل كبير في تنمية نشاط التأمين في مصر وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وذلك من خلال استحداث الأدوات الجديدة التي تعزز التغطيات التأمينية وتوسيع دور النشاط في الوصول إلى الفئات التي لم تصل إليها الخدمات التأمينية من قبل.

وأشار شلباية إلى أن هذه الجهود تفتح المجال أمام شركات التأمين لزيادة معدلات نموها وتوسيع محفظتي الأقساط والاستثمارات، بهدف رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.