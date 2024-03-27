الرئيس التنفيذي لـ"أكسا- مصر" يستعرض التحديات التي تواجه القطاع التأميني في مصر

أشار عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، إلى عدة فرص يمكن أن تساهم في تعزيز القطاع التأميني في مصر، وذلك خلال حفل الافطار السنوي للشركة. وقد تمثلت هذه الفرص في التوجه نحو التوسع في تأمينات الممتلكات الحكومية والعقارات التاريخية، والتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score" لتفعيل نظام خاص بنشاط التأمين.

كما أشار شلباية إلى أهمية توسيع قاعدة الشمول التأميني من خلال خلق منتجات تأمينية تناسب جميع الفئات، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين. وتحدث أيضًا عن أهمية التحول التكنولوجي في القطاع، مشيرًا إلى ضرورة تقييم وتوسيع نطاق التعديلات التكنولوجية لمواكبة التقدم التكنولوجي الحالي.

وأكد أن صناعة التأمين في مصر تواجه عدة تحديات، بما في ذلك تحدي اجتذاب الكفاءات المناسبة، حيث يجب على الشركات التأمينية التفكير في تجاوز الحدود الجغرافية والخلفية المهنية للاستفادة من مجموعة أوسع من الكفاءات. ويعد غياب الوعي التأميني أيضًا تحديًا رئيسيًا يعوق انطلاق الصناعة في مصر والعالم العربي.