عمر شلباية يعلن عن شراكات جديدة تعزز موقع أكسا في سوق التأمينات

أعلن عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك الإسكندرية، مما يعزز موقع الشركة في سوق التأمينات المصري. تمتد مدة الاتفاقية لمدة 5 سنوات، ومن خلالها ستقدم أكسا مجموعة منتجات وخدمات التأمينات العامة، بهدف تحقيق حجم تغطيات تأمينية يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.

تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية أكسا لتوسيع قاعدة عملائها وتقديم خدمات التأمين لفئات واسعة من المجتمع المصري.

وبالإضافة إلى بنك الإسكندرية، فقد أبرمت شركة أكسا عدة شراكات في السنوات السابقة، من بينها شراكة مع يداوي في عام 2023، والبريد المصري ومافن للتطوير العقاري في عام 2022، بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي.

وبهذه الشراكات، توسعت شبكة خدمات أكسا لتشمل 3606 مقدم خدمات طبية، مع تقديم أكثر من 40 منتج تأميني لتلبية احتياجات العملاء بكفاءة وفعالية.