اتحاد جدة يفتقد ثنائي الفريق أمام الفيحاء

يفقد فريق اتحاد جدة، نجميه خلال مواجهة نظيره الفيحاء المرتقبة يوم الجمعة، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

حيث كشفت صحيفة الشرق الأوسط، أنه من المتوقع غياب اللاعب سعد الموسى عن صفوف الاتحاد في لقاء الفيحاء.

فيما تأكد غياب حامد الغامدي لاعب الاتحاد عن لقاء الفيحاء، حيث قرر الجهاز الطبي عدم المجازفة بإشراك اللاعب سواء في المواجهات الرسمية أو حتى التدريبات عالية الشدة.



ويلتقي فريق الاتحاد نظيره الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة الموافق 29 مارس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة اتحاد جدة أمام الفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة، بعدما خاض 24 لقاء.