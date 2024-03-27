عمر شلباية يكشف عن أداء شركة أكسا في مجال تأمينات الحياة والتأمين

في تصريحات صحفية خاصة لـ عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، جرى الكشف عن أداء الشركة في مجال التأمينات والمطالبات المدفوعة.

ووفقًا لشلباية، حققت شركة أكسا لتأمينات الحياة مطالبات بقيمة تبلغ 3.4 مليار جنيه، بينما بلغت المطالبات التي حققتها شركة أكسا للتأمين 782 مليون جنيه.

وأكد شلباية على استمرارية تفوق شركة أكسا في القطاع، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها العملاء تجاه خدمات الشركة وجودتها في تقديم الحلول التأمينية المبتكرة والفعالة.

وفيما يخص الحصة السوقية لشركة أكسا، أشار شلباية إلى أن الشركة تحتفظ بمكانتها الرائدة في السوق المصري، حيث تمثل حصتها السوقية إشارة واضحة على التفوق والاستقرار في عالم التأمين.

وختم شلباية تصريحاته مؤكدًا التزام شركة أكسا بتقديم خدمات عالية الجودة وتلبية احتياجات العملاء بشكل كامل، مع التركيز المستمر على تحسين الأداء وتقديم الحلول التأمينية المبتكرة للمجتمع.