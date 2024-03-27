الليلة السابعة من ليالي رمضان الثقافية والفنية بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور، الليلة السابعة من ليالي رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافه البحيرة، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمنهور، بحضور كامل غطاس سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، و محمد مصطفى البسيوني مدير عام الثقافة بالبحيرة ، و احمد هواش مدير مكتبة مصر العامة.

حيث تضمنت الفعاليات الثقافية والفنية ،ورشة رسم و تلوين إيمان غزلان ، ايمان عبد المنعم ,أماني صقر، رسم علي الوجه سمر الفقي، ياسمين مجدي.

أعقبها محاضرة للدكتورة روحية داوود أخصائي نفسي اكلنيكى وإستشارى نفسي وتربوي ، حيث قدمت محاضرة بعنوان ( العصبية و الاندفاعيه ) ،وتحدثت عن كيفية إدارة النفس والتعامل مع الإنسان العصبى ، وكيفية ربط النفس وتدريبها على عدم الإندفاع ، وكذلك تحدثت عن الثبات الإنفعالى .

كما تضمن نشاط مقهي توفيق الحكيم وبرنامج العودة الى الجذور بالسرادق المركزي فرع ثقافة البحيرة ، ومكتبة مصر العامة بدمنهور .

وقد تم تكريم الشاعر عبد المنعم كامل ، بمشاركة الشاعر محمد هلال ريان، بحضور محبي الشاعر عبد المنعم كامل وقد دار اللقاء حول مسيرته الادبيه والنقدية ومشاركة بالعمليات الثقافية بفرع ثقافة البحيرة ، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي ،ونادي أدب كفر الدوار ومسيرته الأدبية ،ومشروعه الأدبي ودار نقاش تفاعلي بين الجمهور والمنصة في اعماله الأدبية .

جديرا بالذكر أن الشاعر عبد المنعم كامل ولد بمدينة كفر الدوار ، وحصل علي ليسانس في التاريخ ، كلية التربية ، الإسكندرية 1977 ، وله العديد من الإصدارات الشعرية ، ومنها ديوان أسئلة السفر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب طبعة أولى 2003، مكتبة الأسرة طبعة ثانية 2005 ،ديوان وعود سارية في مداري 2013 ، دار بلنسية بالقاهرة ،ديوان يرحل البشاروش حزينا 2018 ، دار العماد ، مؤسسة عماد علي قطري ، ديوان أسماء في أزمنة شتى ، الشارقة ، الإمارات العربية 2018، ديوان أوراق البراري ، 2021 ، دار ليفانت بالإسكندرية.

وحصل علي العديد من الجوائز ومنها

1- الجائزة الأولى من المجلس الأعلى للثقافة 2004

2- الجائزة الأولى ، أبو ظبي ، دار التراث 2005

3-جائزة النقاد الأولى ، المؤتمر الأدبي ، إقليم غرب ووسط الدلتا ، الإسكندرية 2007

4-جائزة النشر الأولى ، الشارقة ، دولة الإمارات العربية المتحدة 2018

كما نشرت له قصائد مجلة الآداب البيروتية، والموقف الأدبي السورية، والأقلام العراقية، والمجلة العربية بالمملكة العربية السعودية، والتراث الإماراتية، وإبداع المصرية.