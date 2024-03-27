سامح أنس: "أكسا مصر" تبني استراتيجية بيئية متكاملة للحد من الآثار السلبية على البيئة

أعلنت شركة أكسا مصر، الرائدة في مجال التأمين، عن اعتمادها لاستراتيجية بيئية متكاملة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال سامح انس العضو المنتدب لشركة أكسا للتأمين مصر على هامش حفل الافطار السنوى للشركة: "نحن ندرك أهمية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية، لذا قمنا بتطوير استراتيجية شاملة للحد من الآثار السلبية على البيئة".

ومن بين جهود الشركة في مجال الاستدامة البيئية:

الحد من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: تخصيص جهود مستمرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمساهمة في مكافحة تغير المناخ.

تقليل النفايات الورقية: تبسيط العمليات الداخلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من النفايات الورقية، مما ساهم في توفير أكثر من 215000 ورقة في عام 2021.

التزام بتقليل البصمة الكربونية: وضع أهداف واضحة لتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 20٪ بحلول عام 2025.

رفع مستوى الوعي بين العاملين: تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لرفع مستوى الوعي بين موظفي الشركة حول قضايا البيئة وتغير المناخ.

من جانبها، أكدت الشركة على التزامها بتنفيذ العديد من الحملات التوعوية والمبادرات البيئية خارجياً، بالإضافة إلى تنفيذ جناح خاص في الساحل الشمالي لنشر الوعي حول الاستدامة البيئية.

وختم تصريحه قائلاً: "نحن ملتزمون بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وسنواصل العمل بجدية لتحقيق الاستدامة والمحافظة على بيئتنا للأجيال القادمة".