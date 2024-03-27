حسين ياسر المحمدي: عبدالله السعيد "حالة خاصة" .. وجوميز في مرحلة التعرف على قدرات اللاعبين

تحدث حسين ياسر المحمدي نجم نادي الزمالك السابق عن رؤيته لتجربة المنتخب المصري في بطولة كأس العاصمة، معلقًا على صفقات الزمالك الجديدة وتجربة البرتغالي جوزيه جوميز مع القلعة البيضاء.

وقال ياسر المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "تنظيم مصر لبطولة كأس العاصمة أكثر من رائع.. والحضور الجماهيري كان مميز.. الفترة الحالية مرحلة تجريبية بالنسبة لحسام حسن.. ويعد جيل جديد للمنتخب.. يجب وضع خطط طويلة الأمد لتجهيز منتخب مصر للمستقبل".

وتابع: "حسام حسن نجم كبير ويحتاج للوقت مع المنتخب ويجب دعمه.. مصر تملك المواهب القادرة على صناعة جيل قوي للمنتخب".

وأضاف عن مسيرته الحالية: "حصلت على كافة الشهادات التدريبية من الاتحاد الأوروبي .. وسأشارك في شهادة تدريبية بالاتحاد الآسيوي في شهر مايو المقبل.. أسعى لاكتشاف المواهب في كل بلاد العالم بدءًا من رواندا وتقديمها للكرة العالمية".

وعن رؤيته لصفقات الزمالك الجديدة ومسيرة الفريق الحالية: "الزمالك لم يصل إلى الإستقرار الفني الكامل في الوقت الحالي.. جوميز في مرحلة التعرف على قدرات كل اللاعبين ويحتاج لمزيد من الوقت".

وأتم: "الصفقات الجديدة تحتاج لمزيد من الوقت.. ومن يمتلك العقلية المحترفة سينجح مع الزمالك.. عبدالله السعيد "حالة خاصة" .. ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، ناصر ماهر لاعب مميز .. ونأمل مستوى فني كبير من كل الصفقات".