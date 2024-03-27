"أكسا مصر" تطلق تغطية جديدة في مجال الصحة

أعلن عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، عن إطلاق تغطية جديدة للصحة بالإضافة إلى حلول طبية متكاملة وشاملة خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الشركة.

تتضمن التغطية الصحية الجديدة ثلاث خيارات متنوعة هي "حماية الصحة الكلاسيكية"، "حماية صحية بلس"، و"حماية الصحة بريميوم"، وقيمة تغطيتها وصلت إلى 500,000 جنيه مصري.

شركة أكسا تسعى إلى تقديم حلول طبية متكاملة وشاملة لعملائها من خلال عيادات One Health، التي تهدف إلى تحسين تجربة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها، سواء داخل الفروع الموجودة في جميع أنحاء القاهرة أو عبر الخدمات الطبية عبر التليفون والفيديو.

وفيما يتعلق بالأقساط ورأس المال المدفوع، بلغ رأس المال المدفوع لشركة أكسا للتأمين على الحياة 243 مليون جنيه، في حين وصلت أقساط التأمين للشركة إلى 5.9 مليار جنيه.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة أكسا لتقديم خدمات متميزة ومبتكرة في مجال التأمين والرعاية الصحية، بهدف تلبية احتياجات عملائها وتوفير الحلول المناسبة لهم.