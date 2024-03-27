مي عمر تكشف حقيقة خلافها مع أحمد السقا وأمير كرارة (فيديو)

قالت الفنانة مي عمر، إنها تحب الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ، ولا توجد أي خلافات تجمع بينهم كما تردد سابقا.

وكشفت مي عمر خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار" مساء الثلاثاء، أسباب عدم المشاركة في فيلم "تاج" بطولة الفنانة تامر حسني، وعن حقيقة وجود أزمة بينها وبين أحمد السقا وأمير كرارة.

وأضافت مي عمر أنها كانت تشارك في مسلسل علاقة مشروعة، وفيلم هارلي مع محمد رمضان، وكان من المستحيل المشاركة في أي عمل آخر، معقبة: "أنا مش ندمانة مش بندم على حاجة معملتهاش".

أحمد السقا وأمير كرارة بيباركولي على أي عمل ينزلي

وتابعت مي عمر:"أنا بحبهم وبحترمهم وممكن أشتغل تاني معاهم..والكلام اللي طلع إن في مشاكل مالوش أي أساس، وهما بيباركولي على أي عمل ينزلي".

وعلقت الفنانة مي عمر، على تكهنات شعورها بالغيرة من نجاح مسلسل جعفر العمدة وعدم مشاركتها فيه، قائلة: "محصلش اني غيرت من نجاح جعفر العمدة، رغم انه كسر الدنيا، واحب ان محمد سامي ينجح اكتر مني، وكنت أسعد واحدة بنجاحه، واحنا صحاب جدًا ودي اهم ميزة في الجواز، وهوايتنا واحدة تقريبًا، وبنستمتع بالحياة مع بعض، ومن قبل الارتباط، كنت أي مشكلة الجأ لمحمد سامي أول واحد".

وقالت مي عمر، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "اتخطبنا انا وسامي وفسخنا الخطوبة وبعدها رجعنا تاني، لان بابا كان خايف عليا، وبابا بيخاف علينا جدًا لأننا 4 بنات، وهو من الفلاحين، كان قافل علينا جدًا، ولينا مواعيد وحدود في البيت، وكان اخرى في الرحلات والخروج دريم بارك، وفي بداية جوازنا كان كل مشاكلنا اني عايزة اخرج كتير، بابا شاف محمد قبل كده وهو بيتخانق، فـ اتوتر شوية، وكان خايف يتغير عليا، وكان قلقان عليا، لكن اكتر حاجة بحبها في محمد سامي حنيته".

وعلقت الفنانة مي عمر على تكرار العمل مع زوجها المخرج محمد سامي قائلة: "محرمتش اشتغل مع محمد سامي لأنه مخرج اي حد يتمنى انه يشتغل معاه، واحنا قصة حب قديمة أوى، وقبل ما يتعرف كنت بتفرج على شغله، وكنت بشوف كم المجهود والضمير واقول هل هيجي اليوم اللي هشتغل عمل من بطولتي وهو مخرجه؟، ويا حظي السنادي أنه مخرج عملي".

وقالت مي عمر، : "نعمة الأفوكاتو من اكتر الشخصيات اللي حبيتها، عشان مختلفة في طريقة كلامها وهزارها وردودها وشكلها ولبسها، وشبه ناس كتير نعرفها، وفي كتيير منها، ومقدرش اقول ان الست غلط، لكن الغلط هو رد فعل الرجل، ورضوى الشربيني هتقتل نعمة، لكن برضو فيه رجالة كويسة، والنماذج كلها موجودة، مش بس في مصر لكن في دول كتير في العالم، اللي يهمني رد فعل الجمهور على العمل، والجمهور بيحب العمل الجيد، ومش الثنائية بتاعتي انا وسامي اللي كده، لكن مع اكتر من ثنائي، والبعض هما اللي مستكترين عليا محمد سامي".

وأضافت مي عمر قائلة: "الاسطورة فاتحة خير وهي اللي قدمني للناس بسبب دور شهد، والكل كان بيناديني بشهد، رغم اني عملت ادوار كتير ناجحة بعده، وسألت محمد ليه الناس بتناديني بشهد كتير،قالي ده طبيعي لنجاح الدور، لحد ما عملت لؤلؤ، وحبيتها جدًا ولما الديكور اتهد عيطت، واتحولت من شهد لـ لؤلؤ".