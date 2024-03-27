الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تقي من السرطان.. طريقة عمل كيكة البطاطا بعين الجمل

البطاطا
البطاطا

البطاطا الحلوة من الأكلات اللذيذة التي يحبها الجميع، كما أنها تعمل على تحسين الرؤية وتساعد على الهضم، وتقي من مخاطر الإصابة بالسرطان، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كيكة البطاطا بعين الجمل.


 

طريقة عمل كيكة البطاطا بعين الجمل

المقادير

لتحضير الوجه:

عين جمل: كوب (مفروم)

 

زبدة: 50 غم

 

سكر بني: 2 ملعقة كبيرة


 

لتحضير التغليفة البيضاء:

جبن كريمي: 150 جراماً

 

حليب مكثف محلى: علبة (صغير الحجم)

 

سكر بودرة: 2 ملعقة كبيرة
 

للتزيين:

صلصة الشوكولاته الجاهزة: حسب الرغبة

 

صلصة التوفي الجاهزة: حسب الرغبة

 

دقيق: كوب ونصف

 

بطاطا حلوة: كوب (مشوية ثم مهروسة جيداً)

 

سكر: كوب ونصف

 

حليب: ثلث كوب (سائل)

 

زبدة: نصف كوب (مذوبة)

 

زبادي: نصف كوب

 

بيض: 2 حبة

 

قرفة: رشة (مطحونة)

 

قرنفل: رشة (مطحون)

 

ملون الطعام البرتقالي: قطرة

 

بيكربونات الصوديوم: ملعقة صغيرة

 

بيكنج بودر: ملعقة صغيرة

 

فانيليا: 2 ملعقة صغيرة


 

طريقة التحضير

لتحضير الوجه:

ذوبي الزبدة في قدر على النار ثم ضعي عين الجمل والسكر وحمصي الخليط، واتركي الخليط يبرد لحين التقديم.


 

لتحضير التغليفة البيضاء:

ضعي الجبن الكريمي مع الحليب المكثف المحلى، والسكر البودرة، في الخلاط.

 

اخلطي المكونات جيداً ثم ضعي الخليط في الثلاجة لحين التزيين.

 

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لتحضير الكيكة:

ضعي الدقيق مع البيكنج باودر، وبيكربونات الصوديوم، والقرفة، والقرنفل، وجوزة الطيب، في وعاء.
 

اتركي المكونات الجافة جانباً.

 

اخفقي البيضتين مع الفانيليا.

 

أضيفي السكر والزبدة وتابعي الخفق.

 

ضعي البطاطا الحلوة، وملون الطعام، والحليب.

 

اخفقي المكونات جيداً ثم أضيفي الزبادي مع المكونات الجافة تدريجياً.

 

ادهني قالب بالزيت والدقيق ثم غلفيه بورقة زبدة.

 

اسكبي الخليط في القالب واخبزيه في فرن محمى جيداً حتى ينضج.

 

اتركي الكيكة تبرد تماماً ثم اقلبيها (يجب أن تبرد تماماً حتى لا تتفتت أو تهبط لأنها طرية).

 

عند التقديم، قومي بتوزيع خليط الجوز والسكر، ثم التغليفة البيضاء.

 

اسكبي صلصة الشوكولاتة وصلصة التوفي.

 

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