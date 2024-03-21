صحي للبشرة.. طريقة تحضير بان كيك الشمندر

بان كيك الشمندر من الوصفات الصحية التي لا يعلمها الكثير، فهو البديل للبان كيك العادي، ويحتوي على العديد من الفوائد للجسم، وبالأخص البشرة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.

طريقة عمل بان كيك الشمندر

المقادير

- الشمندر : 1 حبة (صغير الحجم / مسلوق)

- ملح : رشّة

- البيض : 1 حبة

- حليب جوز الهند : كوب

- دقيق : كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- شراب القيقب : 2 ملعقة صغيرة

- زيت جوز الهند : حسب الحاجة

طريقة التحضير

في وعاء المضرب الكهربائي، اخلطي حليب جوز الهند والشمندر حتى تحصلي على مزيج وردي اللون.

أضيفي البيض، وشراب القيقب، والفانيليا، واستمري في الخلط.

أضيفي الدقيق، والبيكنج باودر، والملح، واضربي قليلاً حتى تمتزج المكونات ويصبح الخليط هش القوام.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة مع دهنها بالقليل من زيت جوز الهند.

شكلي خليط البان كيك على شكل دوائر متساوية الحجم، ثم اقلبيه عند ظهور الفقاعات لينضج من الجهتين وقدميه ساخناً.

فوائد الشمندر (البنجر) للبشرة

الوقاية من تصبغات الجلد

بسبب غنى الشمندر بفيتامين ج (Vitamin C) فإن تناوله بانتظام يساعد وبشكل كبير على حماية البشرة والجلد من أي تصبغات جلدية مزعجة، إذ يساعد على توحيد لون البشرة بشكل ملحوظ.

الوقاية من الهالات السوداء

تُعد الهالات السوداء وتورم العيون من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون حول العالم، خاصة مع تزايد الوقت الذي نمضيه يوميًا أمام الشاشات.

هنا يأتي دور الشمندر، إذ يتم ببساطة تغطيس كرة من القطن الناعم في مزيج مصنوع من عصير الشمندر والعسل والحليب، ثم تدليك منطقة العيون بالمزيج باستخدام هذه القطنة، وتركه على العيون فترة لا تتجاوز 10 دقائق وبعد ذلك يتم غسله بالماء البارد.

المساهمة في الوقاية والعلاج من حب الشباب

من فوائد الشمندر للبشرة أنه يساعد ذوي البشرة الدهنية بشكل خاص على مكافحة البثور وحب الشباب، سواء عبر تناول أو شرب عصيره أو حتى عبر تطبيقه موضعيًا على أماكن البثور.

تسريع شفاء الجروح

تنبع العديد من فوائد الشمندر للبشرة من كونه أحد الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تحتاجها البشرة، مثل: الكالسيوم، والحديد، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والفسفور، وحمض الفوليك (Folic acid)، والزنك.

لذا فإن شرب عصير الشمندر أو تناول الشمندر ضمن نظام غذائي متوازن يساعد كثيرًا على تسريع شفاء الجروح.