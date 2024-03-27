عمر شلباية: أكسا مصر تسجل نموًا بنسبة 23% في محفظة الأقساط التأمينية خلال عام 2023

علي هامش الافطار السنوي..

كشف عمر شلباية الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، أداء الشركة خلال العام 2023 خلال حفل افطار رمضان السنوي الذي تنظمه بحضور قيادات الشركة.

وأكد شلباية أن إجمالي محفظة الأقساط التأمينية للشركة قد وصلت إلى 6.5 مليار جنيه، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.

وأشار شلباية إلى أن الحصة السوقية الحالية لشركة أكسا تمثل 9% فقط من سوق التأمين في مصر، وأعرب عن طموح الشركة في زيادة هذه الحصة من خلال جذب عملاء جدد، بدلاً من الاعتماد على عمليات استحواذ على شركات قائمة.

وفيما يتعلق بتوزيع الأقساط التأمينية، أوضح شلباية أن النمو في الأقساط التأمينية استحوذ على النسبة الأكبر منه أقساط التأمين على الحياة بنسبة 50%، تلاها أقساط التأمين الطبي بنسبة 40%، ثم التأمينات على الحوادث بنسبة 10%.

وختم شلباية تصريحاته بالتأكيد على استراتيجية شركة أكسا العالمية في التوسع في الأسواق النامية، وتحديداً مصر، حيث أكد على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، من خلال توسع الشركة في افتتاح فروع جديدة خارج القاهرة.