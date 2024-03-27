تشييع جثمان أحد ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية بمسقط رأسه بالفيوم

شيع المئات من أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم ،جثمان أحد الشباب الأربعة اللذين لقوا حتفهم في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية والتي غرقت في مياه البحر المتوسط أمام الشواطئ التونسية وذلك بعد أن صرحت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه وتم دفنه بمسقط رأسه بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

الشباب الاربعة

وكانت قد عثُرت دورية مركز شرطة صبراتة المدنية بدولة ليبيا الشقيقة على جثث 4 شباب مصريين على شاطئ البحر، وتبينّ أنهم ماتوا غرقًا خلال محاولتهم السفر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.

وتم التعرف على جثث الشباب الأربعة وهم ،حسين راغب كيشار 20 سنة ،وعلي رمضان عبد العليم 30 سنه ،وفهد هاشم محمود 17 سنه ،ويوسف عادل نادي 16 سنه وجميعهم مقيمين بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

وكانت قد تمكنت السلطات المصرية من التواصل مع السلطات الليبية لتنظيم الإجراءات والتنسيق لتسليم جثامين ضحايا الهجرة غير الشرعية. وقد تم إنهاء إجراءات تسليم جثمان أحد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في هذه الحادثة المأساوية.

تعكس هذه الجهود المشتركة بين السلطات المصرية والليبية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل عمليات تسليم الجثامين لذوي الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.