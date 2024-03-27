مسلسل جودر| بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى.. ياسمين رئيس تشارك جمهورها لوك شهر زاد

حرصت النجمة ياسمين رئيس علي مشركة جمهورها عبر حسابات السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها فيديو لمراحل تحولها لشخصية شهر زاد في مسلسل ألف ليلة وليلة جودر والذي يعرض في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤.

ويعرض مسلسل " جودر ألف ليلة وليلة" علي قناة ON ومنصة Watch it وتقوم ياسمين رئيس بدور شهرزاد والمسلسل من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي وتأليف أنور عبد المغيث و وإخراج إسلام خيري وإنتاج المتحدة وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى وميديا هب.

وقد حصلت النجمة ياسمين رئيس مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دور ليلى بفيلمها " أنا لحبيبي" في الدورة ٧٢ من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما. وعلي صعيد آخر تنتظر ياسمين رئيس عرض فيلمها " الفستان الأبيض" والذي مقرر عرضه في النصف الثاني من العام.

شهدت الحلقة الأولي من مسلسل جودر موافقة شهرزاد على الزواج من شهريار من أجل أن تنقذ والدها الوزير قمر الزمان من قطع رقبته، وأنها سوف تحاول تغيير شهريار خلال أحداث الحلقة الأولى من المسلسل و الذى يعرض على قناة on.

ودخلت شهرزاد - ياسمين رئيس إلى شهريار - ياسر جلال ترقص له وفى قمة سعادتها، ليستغرب من رد فعلها وأنها أمامها فقط بعض ساعات وسوف تموت ويقطع رقبتها السياف، لتقول له: "أضيع وقتى فى البكاء ليه ذهنى مع حكاية جودر ابن عمر المصرى واللى حصله"، ليقول لها: "حكايته قدرت تصرف انتباهك عن الموت اللى بينتظرك"، لتقول له شهرزاد: "إن سمعت حكايته هتصرف انتباهك عن جبال المشاكل والشواغل اللى حطه بتقلها على اكتافك".

شخصية ياسر جلال

يجسد ياسر جلال شخصية مهمة ومؤثرة في أحداث المسلسل وهى "شيخ حكيم" في أحداث العمل المنتظر، حيث يعد المسلسل أحد أبرز الأعمال للشركة المتحدة في الموسم الدرامي المقبل.

كما يجسد النجم ياسر جلال في الموسم الدرامي الرمضاني قصة من القصص المثيرة ومن أكثر الحكايات تشويقًا وإبداعًا، وهي"حكاية جودر الصياد"، وهي كما وردت في قصص ألف ليلة وليلة تحكي عن جودر بن التاجرعمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.



مواعيد عرض مسلسل جودر

يعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024 حيث يعرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث ينتمي المسلسل لـ فئة 15 حلقة.

القنوات الناقلة لـ مسلسل جودر

ومن المقرر أن مسلسل «جودر»، سيذاع خلال شهر رمضان المبارك، عبر شاشة القنوات التالية: ON، ON Drama، منصة watch.

أحداث مسلسل جودر

أحداث «جودر»، مأخودة من رواية ألف ليلة وليلة، حول الصياد «جودر بن عمر المصري»، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته بتحاول تسيطر عليه علشان تفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات من أشقاءه.



أبطال مسلسل جودر

يشارك في بطولة مسلسل جودر، مجموعة من ألمع نجوم الفن وفي مقدمتهم: النجم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.