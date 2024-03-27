الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة الزمالك تتأهل لنصف نهائي كأس مصر

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على الطيران بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على صالة اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25 - 21
25 - 23
25 - 18

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر مع الفائز من مواجهة طلائع الجيش وسبورتنج.

ويضم الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" كل من: سيدني لوتشيانو بابكي مديراً فنياً، أشرف أبو الحسن مدرباً عاماً ، ومحمد عبدالمنعم مدرباً، ومحمد علي مدرباً، وأحمد سعودي طبيباً.

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