بحضور وزير المالية.. المصري للتأمين يكرم طارق سيف على مجهوداته خلال فتره عمله بالاتحاد

نظم الاتحاد المصري للتأمين حفل إفطار رمضان السنوي بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من قيادات الهيئة العامةللرقابة المالية.

وكذلك بحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للتامين وقيادات سوق التامين المصري. وكذلك العديد من القيادات السابقة لسوق التامين المصري والعديد من ضيوف الاتحاد المصري للتامين من داخل وخارج قطاع التامين.

وقد قام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور وأعلن عن بعض الخطوات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال تطوير عمل شركات التامين وذلك فيما يتعلق بمتطلبات التقارير الاكتوارية في مجال التسعير وتطوير السياسات الاكتتابية للشركات، وذلك للحفاظعلى النتائج الفنية للشركات.

وقد قام الدكتور علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين بتكريم الدكتور طارق سيف الامين العام السابق للاتحاد المصري للتأمين واثني على الفترة التي قضاها الدكتور طارق خلال عمله بالاتحاد والمجهودات التي قام بها لخلق صف ثان في الاتحادلضمان استمراره في تقديم رسالته لتطوير سوق التامين المصري.

وكذلك أشاد الزهيري بالتطوير الذي شهده الاتحادالمصري للتامين خلال تولي الدكتور طارق سيف الامانة العامة قبل اختياره لمنصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئةالعامة للرقابة المالية.

وقد قام عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتامين بتقديم هدية من شركة مصر للتامين للدكتور طارق سيف تكريما لجهوده أثناء عمله بالاتحاد.