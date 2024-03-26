المندوه يرد بقوه على ادعاءات كهربا بتقسيط غرامة الزمالك

أصدر الدكتو حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك بيانا يرد فيه بقوه على ادعاءات اللاعب محمود عبد المنعم كهربا

بشأن إتفاق تم بينه وبين الكابتن حسين لبيب رئيس النادي على دفع الغرامه المستحقه للزمالك بالتقسيط وكان هذا نص البيان

بصفتي أمينا لصندوق نادي الزمالك أؤكد بأن كل ما يثار من جديد حول الغرامة التي حصل عليها النادي من اللاعب محمود كهربا غير صحيح بالمرة.

وكما أكد المجلس بقيادة الكابتن حسين لبيب في بيانه الرسمي عقب تسلم الغرامة فإن نادي الزمالك حصل على حقوقه كاملا حتى أخر يوم لدفع الغرامة وأن كل ما يثار خلال هذه الفترة يهدف إلى تشتيت الجماهير وفريق الكرة الذي يستعد لخوض مباريات مهمة في الكونفدرالية والدوري.

لا تلتفوا لمثل هذه الشائعات وثقوا في مجلس إدارتكم وساندوا فريقكم حتى الحصول على البطولة القارية ومجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدي وسيتصدى لمثل هذه المحاولات بكل قوة.