الطب البيطري بالغربية يضبط 48 عبوة أدوية بيطرية لـ 13 صنفا منتهية الصلاحية وبدون ترخيص

تنفيذ لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبرئاسة د. حاتم كمال أنور وكيل الوزارة ومدير مديريه الطب البيطرى بالغربية ورئيس قسم شرطه البيئه والمسطحات بكفر الزيات، قامت لجنة برئاسة الدكتورة مارى مراد مدير إدارة الخدمات بالمديريه والدكتور جمال الديهى مدير الإدارة البيطرية بكفر الزيات بمشاركة ضباط ومعاونى الشرطة بقسم شرطة البيئة والمسطحات بالمرور على بعض العيادات ومراكز بيع الأدوية البيطريه في نطاق مركز كفر الزيات.

وأسفر المرور عن ضبط ١٣ صنفا من الأدوية البيطرية بإجمالي عدد ٤٨ عبوة، منهم ٤ أصناف بعدد ١٨ عبوة منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للإستخدام البيطرى، وعدد ٩ أصناف بعدد ٣٠ عبوة صالحة للإستخدام البيطرى صنفا ولكن يتم تداولها بدون ترخيص، وقد تم تحريز المضبوطات و تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.



وقد أوضح الدكتور حاتم أنور وكيل الوزارة بأن حملات الرقابة والمرور سوف تستمر لمدة شهر إعتبارا من يوم ٢٣ / ٣ وحتى ٢٢ / ٤ وسوف تستهدف بعض مراكز المحافظة إحكاما للرقابة البيطرية على كافة الأدوية البيطرية المعروضة بمعارض أو صيدليات بيع الأدوية مع المرور على العيادات البيطرية للتأكد من قانونية مزاوله المهنة وصلاحية ما هو متداول من أدويه بيطرية للإستخدام البيطرى بها.