أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطن البسيط والأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتسعى جاهدة للتنسيق المثمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية النشطة، لتقديم أفضل الخدمات لهم والعمل على تحسين مستوى معيشتهم والوصول بالخدمات للمواطنين المحتاجين بالمناطق البعيدة والمحرومة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليو الثلاثاء، حفل الإفطار الجماعي الذي أقامه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المؤسسة الدولية لريادة الأعمال لعدد 1000 صائم من المواطنين وعمال النظافة والتجميل بالمحافظة، وذلك بساحة ناصر بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد مرسي بصندوق تحيا مصر، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

ضمت «اللحوم والدواجن والفواكة والحلويات» محافظ الشرقية يفطر مع «عمال النظافة والتجميل»

أشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر في تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أن الحملات الخيرية تساهم في تخفيف العبء عن الأسر الاولي بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

هنأ محافظ الشرقية الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكداً تقديره لكافة عمال النظافة والتجميل الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، قائلا" إن عملهم يساهم في إظهار الوجه الجمالي والحضاري للمدن والتي تشهد شوارعها تنفيذ خطة تطوير وتجميل، لتليق بعراقة وأصالة المحافظة أمام زائريها".

يشار إلى ان المائدة ضمت مختلف أصناف الطعام من اللحوم والدواجن والخضروات والفواكة والحلويات والمشروبات، مع الالتزام واتباع إجراءات السلامة والصحة لإعداد الوجبات المقدمة للصائمين، واتباع الإجراءات الوقائية، وأعمال التطهير والتعقيم المستمر داخل أماكن تناول الوجبات، وشهدت المائدة إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، وسط أجواء رمضانية مميزة تُعزز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، كما تم توفير 48 ألف وجبة إفطار لأبناء المحافظة خلال المرحلة الأولى من مبادرة أبواب الخير.

FB_IMG_1711487078310

FB_IMG_1711487074584

FB_IMG_1711487044751

FB_IMG_1711487052883

FB_IMG_1711487048359

FB_IMG_1711487060620

FB_IMG_1711487056945

FB_IMG_1711487070905