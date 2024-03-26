زيزو يواصل البرنامج التأهيلي على هامش مران الزمالك

واصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الخاص به، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى "زيزو" مجموعة من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

وفي نفس الوقت أدى محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.

و اطمأن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وعبد الواحد السيد مدير الكرة على "زيزو" و "روقا" وعقدا جلسة معهما في حضور الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على أخر التطورات الخاصة بحالتهما استعداداً للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.