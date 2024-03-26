مكافأة 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس و500 للأجر اليومي بجامعة المنيا

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة ، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة ، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني للجامعة.

وفي مستهل الإجتماع ، أحاط رئيس الجامعة أعضاء المجلس ، علمًا بما أقره المجلس الأعلى للجامعات ، وبما ستتخذه الجامعة في هذا الشأن ، من إقرار مبدأ مسار التميز العلمي لرسائل الماجستير والدكتوراه ، على أن يكون اختياريًا للباحثين الراغبين في الأخذ به ، والحصول على الدرجات العلمية ، من خلال هذا النظام ، حيث يُتيح هذا المسار منح درجتي الماجستير والدكتوراه بدون تقديم الباحث رسالة علمية بشكلها التقليدى، في حال قيامه بنشر بحثين للحصول على الماجستير وثلاثة للحصول على الدكتوراة بمجلات علمية مصنفة ، ضمن اعلى ٢٥٪؜ بمجلات التخصص (Q1)، وتم اقرار القواعد من حيث المبدء مع عرضها على مجالس الاقسام والكليات لاقرارها بصورة نهائية.

وأشار الدكتور عصام فرحات ، أن هذا المسار العلمي المُتميز يُساهم في رفع تصنيف الجامعة ، من خلال زيادة عدد المنشورات الدولية ، التي يتم نشرها بواسطة باحثين الجامعة وباسمها ، كما يتميز هذا النظام بالتركيز على الجوهر والمضمون والقيمة العلمية ، بدلًا عن تكديس أطروحات الماجستير والدكتوراه بالمعلومات ، التي قد لا تخدم فكرة الباحث ، مضيفاً بأنه يحق للباحث اختيار هذا المسار العلمي المُتميز ، او اتباع المسار التقليدي المُتعارف عليه.

وفي إطار الدور الخدمي المجتمعي ، الذي تقوم به جامعة المنيا ، وجه الدكتور عصام فرحات، بوضع تصور وخُطة مُتكاملة لدعم جمعية رعاية المرضى ، وصندوق رعاية المرضى بالمستشفيات ، والذي تم التبرع فيه من قبل أعضاء المجلس بربع راتبهم ، مؤكدا ، على ضرورة توعية مجتمع الجامعة ، ومؤسسات المجتمع المدني ، للمساهمة في تقديم الخدمات لجميع المحتاجين بالمستشفيات الجامعية ، وتذليل الصعاب أمام جميع الحالات الإنسانية ، والمساهمة في إنقاذ حياة ، من خلال تلك الجمعية.

وقد نَوَّه رئيس الجامعة ، أن جمعية رعاية مرضى مستشفى المنيا الجامعي ، تم تأسيسها لخدمة ورعاية المرضى ، وتوفير العديد من الخدمات الصحية والعلاجية والإجتماعية، في قطاع المستشفيات الجامعية ، ورعاية المرضى غير القادرين ، وتطوير المنظومة الصحية بالمستشفيات ، لخدمة أهالي محافظة المنيا والمراكز التابعة لها.

ومساهمة في إثراء البحث العلمي ، والإلتزام بمعاييره وضوابطه وشروطه ، أقر المجلس القواعد العامة لإدارة المجلات العلمية ؛ على أن تكون مجلات الجامعة بكلياتها ، مُتاحة ببنك المعرفة المصري ، لتحقيق أقصى استفادة منها، ولضمان جودة النشر ومضمونه ، على أن يتبع هذا النشاط البحثي لضوابط صندوق البحوث بالجامعة ، وتحديد مُواصفات واضحة للنشر للكلية ، وأن يكون النشر بها إلكترونيًا فقط ، كما يُشترط أن يضم مجلس التحرير لتلك المجلات شخصيات علمية مرموقة ، من داخل مصر وخارجها.

وأوضح رئيس الجامعة ، أنه تسهيلاً على طلاب وطالبات الجامعة ، سيتم تفعيل خدمة إخلاء الطرف الإلكترونية ، لتيسير إجراءاتها ، لما تُوفره من وقت وجهد في سبيل الحصول على ورقة إخلاء الطرف ، حيث تُوفر الخدمة عناء البحث عن الجهة المختصة وتوقيعها ، وتُتيح الخدمة إمكانية التواصل مع الموظفين والمعنيين ، بإنهاء إجراءات الطلاب اللازمة ، من أجل الإطلاع على الطلبات المحالة لهم، وسرعة تنفيذها.

كما وافق مجلس جامعة المنيا ، على صرف مكافأة قدرها 1500جنيهًا ، لأعضاء هيئة التدريس والعاملين ، و500 جنيهًا للعاملين بنظام الأجر اليومي ، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن ؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المُبارك ، وحرصًا من الجامعة في التيسير على جميع مُنتسبيها ، ومشاركتهم بمختلف الأعياد والمناسبات الدينية ، فضلًا عن دعمهم لمواصلة جهودهم المبذولة.

وفي نهاية اجتماع المجلس ، تم استعرض موقف كليات الجامعة ، التي ستتقدم للاعتماد خلال يونيو القادم ، وتحديد موعد تقدم الكليات المعتمدة لتجديد اعتمادها مرة أخرى ، بعد انتهاء مدة اعتمادها ، لتصل الجامعة وفقاً لخُطتها الموضوعة ، بأن تكون جميع كلياتها وبرامجها مُعتمدة خلال العامين القادمين.

كما تم استعراض ما تقوم به الجامعة ، لتوفير مصادر البحث من خلال بنك المعرفة المصري ، والتعاون ، وما تم توفيره من خدمات منصة البحث المتقدمة سينيتوا(SCiNiTO ) ، المُتعمدة على الذكاء الإصطناعي ، والتي تُوفر وصولاً سهلاً إلى ملايين المصادر الأكاديمية.