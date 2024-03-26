دونجا يعود إلى تدريبات الزمالك الجماعيه

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، مشاركة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص، الذي خضع له خلال مران الأمس لعلاج الإرهاق العضلي.

وأدى "دونجا" الحصة التأهيلية والبدنية بالإضافة لتدريبات الكرة بجانب زملائه بالفريق استعداداً للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.