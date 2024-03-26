جوميز يقود فقره بدنيه للاعبى الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تأهيلية وبدنية مطولة للاعبين على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم، لتجهيز اللاعبين بدنياً بالشكل الأمثل، استعداداً للقاء المرتقب أمام مودرن فيوتشر.

وتولى جواوو ميجيل مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز الفني قيادة الفقرة التأهيلية والبدنية، وأدى لاعبو الفريق العديد من تدريبات التأهيل باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة لذلك .

وحرص جوزيه جوميز على متابعة الفقرة التأهيلية وتوجيه التعليمات للاعبين ، و أطمأن من جواوو ميجيل مدرب الأحمال على الاستعدادات الخاصة باللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.