

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك من مقطع فيديو يتضمن قيام قائد سيارة نقل مقطورة بالسير عكس الاتجاه أعلى طريق المحور بالشيخ زايد بالجيزة.

ضبط سائق سيارة نقل لقيامه بالسير عكس الاتجاه بالشيخ زايد

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم حمله رخصة قيادة وانتهاء رخصة التسيير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

بلاغ ضد 1XBET لفبركة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي للترويج لألعاب المراهنات

كما قدم المحامي وليد الفولي بلاغا للنائب العام ضد منصة 1XBET للمراهنات، لاستخدامها فيديوهات مفبركة للمشاهير، ومن بينهم الفنان أحمد حلمي واللاعب محمد صلاح وآخرين، بهدف جذب المزيد من المشاهدات وزيادة الأرباح.

وأضاف وليد الفولي في بلاغه الذي يحمل رقم 729910 أن منصة 1XBET أثارت الجدل والاستياء بين الجمهور والمعجبين، الذين يرون في استخدام فيديوهات للمشاهير باستخدام الذكاء الاصطناعي تلاعبا واحتيالا.

وأوضح الفولي، يعاقب القانون من يتداول بيانات شخصية إلى نظاما أو موقعا إلكترونيا لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وأشار وليد الفولي إلى تصدي القانون رقم 175 لسنة 2018 لمثل هذه الانتهاكات، إذ غلظت العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته