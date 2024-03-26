الثلاثاء 26 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توافد جماهير القليوبية على العاصمة الإدارية لحضور مباراة مصر وكرواتيا فى نهائي كأس العاصمة

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت مديرية الشباب والرياضة  بالقليوبية  ب 3000 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب فى تشجيع منتخب مصر خلال مباراته أمام منتخب كرواتيا ضمن فعاليات بطولة كأس عاصمة مصر والتى يتم تنفيذها على ستاد العاصمة الادارية الجديدة ، وذلك برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية .

يتوافد الجماهير على ستاد العاصمة الادارية من مراكز شباب القليوبية ، مترقبه المباراة مصر وكرواتيا فى نهائي لكأس العاصمة ،لتشجيع منتخب مصر ، والتعرف على المنشآت والبنية الرياضية  العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية داخل العاصمة الادارية الجديدة والتى سيكون لها اثرا كبيرا فى تطوير الرياضة المصرية .

يذكر ان ستاد العاصمة الإدارية يعتبر من أهم المعالم الرياضية في مصر، ويلعب دورًا مهمًا في تعزيز مكانة مصر الرياضية في العالم ، حيث صمم على طراز الأهرامات المصرية، ويتميز بأحدث التقنيات العالمية يتكون الملعب من طابقين، ويحتوي على ملعب كرة قدم رئيسي، بالإضافة إلى ملعبين فرعيين، وصالة مغطاة، ومجمع رياضي متكامل ، على مساحة 70 فدان ، يتسع ستاد مصر لما يزيد عن 90 ألف متفرج، ما يجعله الأكبر من حيث السعة الجماهيرية في منطقة الشرق الأوسط

الجريدة الورقية