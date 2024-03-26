توافد جماهير القليوبية على العاصمة الإدارية لحضور مباراة مصر وكرواتيا فى نهائي كأس العاصمة
شاركت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ب 3000 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب فى تشجيع منتخب مصر خلال مباراته أمام منتخب كرواتيا ضمن فعاليات بطولة كأس عاصمة مصر والتى يتم تنفيذها على ستاد العاصمة الادارية الجديدة ، وذلك برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، و بتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية .
يتوافد الجماهير على ستاد العاصمة الادارية من مراكز شباب القليوبية ، مترقبه المباراة مصر وكرواتيا فى نهائي لكأس العاصمة ،لتشجيع منتخب مصر ، والتعرف على المنشآت والبنية الرياضية العملاقة التى نفذتها الدولة المصرية داخل العاصمة الادارية الجديدة والتى سيكون لها اثرا كبيرا فى تطوير الرياضة المصرية .
يذكر ان ستاد العاصمة الإدارية يعتبر من أهم المعالم الرياضية في مصر، ويلعب دورًا مهمًا في تعزيز مكانة مصر الرياضية في العالم ، حيث صمم على طراز الأهرامات المصرية، ويتميز بأحدث التقنيات العالمية يتكون الملعب من طابقين، ويحتوي على ملعب كرة قدم رئيسي، بالإضافة إلى ملعبين فرعيين، وصالة مغطاة، ومجمع رياضي متكامل ، على مساحة 70 فدان ، يتسع ستاد مصر لما يزيد عن 90 ألف متفرج، ما يجعله الأكبر من حيث السعة الجماهيرية في منطقة الشرق الأوسط
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