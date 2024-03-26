تفاصيل اجتماع بطريرك الكاثوليك وكهنة الإسكندرية.. شاهد

عقد نيافة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك وكهنة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري، بمقر بكاتدرائية القيامة، بمحطة الرمل في الإسكندرية.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك.

استهلت الفعاليات بالصلاة الافتتاحية، ثم ألقى الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني محاضرة البوم بعنوان "الصلاة والبصخة" واختتم اللقاء ببعض التوصيات الرعوية من قبل بطريرك الكاثوليك.