جامعة قناة السويس تشارك في الموسم الرابع لحملة "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة ندوة التوعية الأسرية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، لفضيلة الشيخ سامي حجاج من علماء الأزهر الشريف

جاءت الندوة - بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب

أُقيمت الندوة - على مسرح رعاية الشباب بمبنى الأنشطة الطلابية اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس.

وتعليقا على انعقاد الندوة - أكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تشارك في الموسم الرابع من حملة التوعية الأسرية والمجتمعية، من خلال تنظيم اللقاءات والندوات وعقد المحاضرات؛ وذلك نظراً لأهمية حملات التوعية مع مشيخة الأزهر، ومالها من تأثير على استقرار المجتمع المصري، من خلال تعزيز الروابط الأسرية والتوعية المجتمعية الصحيحة، تماشياً مع ما توليه الدولة من اهتمام بمثل هذه الحملات؛ لحماية الأسرة المصرية والمجتمع من المؤثرات والأفكار الخارجية

وخلال افتتاحه لفاعليات الندوة - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن الهدف منها هو توعية طلاب الجامعة بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة؛ لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها، من أجل الحفاظ على مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة علي دفع قاطرة التنمية والتقدم، وإيجاد الحلول للحد من ظواهر العنف الأسري والجريمة في المجتمع، من خلال محاضرات وورش عمل وحوارات مفتوحة عن موضوعات تتضمن الانتماء وتعزيز الهوية، والحرية الشخصية والتعبير عن الرأي والعلاقة بينهما، وقيمة الحياة في الإسلام وكيفية مواجهة شعور كراهية الحياة، وقيمة الوقت وكيفية استثماره، وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخطورة المخدرات وأثرها السلبي على الفرد والمجتمع وآليات فهم النص الديني وضوابطه

هذا وقام فضيلة الشيخ سامي حجاج بشرح وتوضيح شروط الخطبة وعقد الزواج، وكيفية اختيار الزوج والزوجة، وكيفية التغلب على المشكلات الزوجية والإصلاح بين الزوجين، و تربية الأبناء علي الوجه الصحيح، وحث الطلاب على الحصول علي المعلومة من مصدرها الصحيح، من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، وليس من خلال المواقع غير الموثوق بها ، وضرورة الحصول علي دورات المقبلين على الزواج واهميتها في بناء الأسرة الصالحة.

وفي كلمته- تناول فضيلة الشيخ سامي حجاج أسباب الطلاق، والتحديات التي تواجه الأسرة الإسلامية، والحروب المنهجية لتفكيك التماسك الأسري.

وبنهاية الندوة - دار حوار مفتوح مع الطلاب، وتمت الإجابة على كافة تساؤلاتهم وتوضيح كافة الأمور لهم

نسق للندوة الأستاذة مروة عدلي مدير إدارة النشاط الثقافي والإعلامي والأستاذ ممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي.