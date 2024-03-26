الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

اشتروا عقارات وسيارات.. ضبط المتهمين بغسل 43 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات بقنا

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط  3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة

اشتروا عقارات وسيارات.. القبض علي  المتهمين بغسل 43 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات بقنا

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة قنا.

وجرى القبض على المتهمين لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق: شراء العقارات – تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات، وقدرت أفعال الغسل بـ 43 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مصرع شخص وابنته في حريق شقة بمنطقة فيصل

كما لقي شخص وابنته مصرعهما، في حريق شقة بمنطقة فيصل، وجري نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الجهات المعنية، وتوالت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده مصرع شخص وابنته في حريق بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وابنته في حريق شقة بمنطقة فيصل، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الجهات المعنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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