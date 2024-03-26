فوز فريق الأبطال على فريق هويس سرابيوم بالإسماعيلية

نظم مركز شباب هويس سرابيوم بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية ، دورة رمضانية كبرى شارك فيها 14 فريق من كافة قرى مركز فايد

وبحضور دكتور إيهاب مصطفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية ولفيف من القيادات الرياضية وبحضور المستشار احمد فهيم عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلي والنائب ابراهيم رفيع موسس الرياضة فى نادى السعيدية بمركز فايد

وانتهت البطولة الرياضية الرمضانية بفوز مركز شباب الأبطال علي مركز شباب الهويس بهدفين مقابل لاشيء قدم الفريقين وجبة رياضية ممتعة اتسمت بالمحبة والروح الرياضية بين الجميع

وهنأء محمد رمضان رئيس مركز شباب الهويس التهنئة الى فريق الابطال وقدم الشكر الى فريق الهويس

وفى نهاية البطولة قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية والنائب إبراهيم رفيع والمستشار أحمد فهيم والنائب سامى سليم كأس الفوز لفريق الأبطال وشهادات التقدير لفريق الهويس الحاصل على المركز الثاني فى البطولة الرمضانية