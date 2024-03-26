مسلسل الكبير أوي 8| دكتور ربيع يجبس رجل مربوحة بالأسمنت

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل “الكبير أوي 8” طلب العترة من الكبير بعد انتهاء الفصل الدراسى أن يذهبوا إلى المصيف ولكنه رفض وطلب منهم النزول فى الترعة كأنها مصيف فى المزاريطة.

وظلت مربوحة تتحدث فى الموبايل حتى وقعت على الأرض.

وبعدها ذهبوا إلى دكتور ربيع ليكشف عليها و يبلغ الكبير أنه باع جهاز الإشاعة، ولتجبيس رجليها أتى بعده المحارة والأسمنت.

وكانت اعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel، ولكن بشكل كوميدى، فضلاً عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل.

وسيطرت الأجواء الكوميدية على البرومو التشويقى لمسلسل “الكبير أوي 8” بطولة النجم أحمد مكى المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.



مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تعرض قناة "on" الفضائية حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.