الأخضر السعودي يتعادل أمام طاجيكستان إيجابيًا

انتهت مواجهة المنتخب الطاجيكستاني أمام نظيره السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.



تقدم المنتخب السعودي عن طريق المهاجم فراس البريكان في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني من اللقاء، بينما جاء التعادل لطاجيكستان من خلال اللاعب روستام سويروف في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني واللقاء.

وشهدت المباراة إهدار عدد من الفرص الخطيرة لكل منتخب، لكن اللقاء غلب عليه الطابع التكتيكي والتحفظ من قبل المدربين السعودي والطاجيكستاني.

الجدير بالذكر أن مواجهة المنتخبان الماضية قد انتهت بفوز الأخضر السعودي بهدف نظيف، في المباراة التي لُعبت على الأراضي السعودية.

وكان مانشيني، مدرب السعودية قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: حسن كادش - علي لاجامي - عون السلولي.

الوسط: محمد البريك - مختار علي - محمد كنو - أيمن يحيى.

الهجوم: سالم الدوسري - عبدالله رديف - فراس البريكان.