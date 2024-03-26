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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأخضر السعودي يتعادل أمام طاجيكستان إيجابيًا

المنتخب السعودي
المنتخب السعودي

انتهت مواجهة المنتخب الطاجيكستاني أمام نظيره السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

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منتخب طاجيكستان يُدرك التعادل في شباك السعودية


تقدم المنتخب السعودي عن طريق المهاجم فراس البريكان في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني من اللقاء، بينما جاء التعادل لطاجيكستان من خلال اللاعب روستام سويروف في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني واللقاء.
وشهدت المباراة إهدار عدد من الفرص الخطيرة لكل منتخب، لكن اللقاء غلب عليه الطابع التكتيكي والتحفظ من قبل المدربين السعودي والطاجيكستاني.
الجدير بالذكر أن مواجهة المنتخبان الماضية قد انتهت بفوز الأخضر السعودي بهدف نظيف، في المباراة التي لُعبت على الأراضي السعودية.
وكان مانشيني، مدرب السعودية قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد العويس.
الدفاع: حسن كادش - علي لاجامي - عون السلولي.
الوسط: محمد البريك - مختار علي - محمد كنو - أيمن يحيى.
الهجوم: سالم الدوسري - عبدالله رديف - فراس البريكان.

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