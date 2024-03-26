تأييد حبس المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم المنعقدة بمجمع محاكم زينهم بتاييد حبس المتهم الاول بـ سنة والثاني 6 أشهر لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية وساعات يد من شقة الفنانة ميرهان حسين.

وكانت محكمة جنح المقطم في القاهرة، عاقبت اثنين من المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية وساعات يد من شقة الفنانة ميرهان حسين، بحبس أحدهما سنة والثاني 6 أشهر، فيما قررت إحالة المتهم الثالث لمحكمة الأحداث

ووفق التحقيقات استولى المتهمون على حقيبة الفنانة ميرهان حسين والتي كانت تحتوي على 4 ساعات، و8 خواتم وحلق وكوليه وسلسلة وغويشتين، وأحذية جلد.

وجاءت أقوال المتهم الأول في القضية أمام جهات التحقيقات كالتالي: اسمي أحمد. ا. س. ع 25 سنة عامل ومقيم بالغربية، وأنكر معاونة آخر بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه والد الفنانة ميرهان حسين.

وأضاف المتهم الأول أمام جهات التحقيقات: اللي حصل إني اشتغلت عند المهندس حسين في شقتين واحدة في الدور الأول والثانية في الدور الثاني علوي، وبعدين خلصت شغل، وكان معايا في الشغل محمد وبعدها خلصنا الشغل اللي كان مطلوب منا وطلبنا حسابنا والمهندس حسين كان سايبلنا حسابنا مع واحد جاره، ولما جاره ده حاسبني قالي أنت لك معايا 5 آلاف جنيه، قولت له تمام مفيش مشكلة هاخدهم وخلي المهندس حسين يجيلي باقي حسابي على إحدى المحافظ الإلكترونية ومفيش مشكلة.

وأكمل المتهم الأول أمام جهات التحقيقات: بعدها البشمهندس حسين كلمني قالي تعالى علشان تاخذ باقي حسابكن قولت له ماشي أنا جايلك، ولما وصلت مكان البيت بتاعه لقيت ناس واقفه ضربتني وشتمتني وقالتلي أن المهندس حسين يتهمني أنا واللي معايا بالسرقة، وبعدها أخدونا، ولما روحت القسم لقيت محمود هناك، وعملولنا محضر وجينا النهاردة.



كانت البداية، بتحرير والد الفنانة ميرهان حسين بلاغًا بقسم شرطة المقطم، يفيد بسرقة حقيبة ابنته من قبل عدد من العمال الذين نفوا ما نٌسب إليهم، وقالوا إن محرر البلاغ رفض إعطائهم باقي مستحقاتهم المالية بحجة أن التشطيبات لم تكن على ما يُرام، حيث كانوا يقومون بأعمال إنشائية داخل شقة تمتلكها الممثلة الشهيرة، ما دفعهم لمحاولة أخذ فلوس بطريقة أخرى.