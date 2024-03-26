جنايات سوهاج تعاقب تاجر مخدرات بالمشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم "ح . ع . س" 31 سنة عامل، يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة "الشابو وجوهر الميثامفيتامين"، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر بتهمة إحراز سلاح نارى دون ترخيص بدائرة المركز .





تعود أحداث الواقعة لعام 2023 عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء .





وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد 19 كيس من مخدر الشابو .





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق .





وفي ذات السياق عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء المتهم " ا . م . خ" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة الإتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول سوهاج.





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة القسم وترويج المخدرات على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء .

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 16 قطعة من جوهر الحشيش المخدر معدة للبيع .





وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .